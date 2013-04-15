Єфремов не бачить реальних ризиків для Одарченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу.

“Те, що я прочитав в Інтернеті по цьому питанню, то, на моє глибоке переконання, це було зроблено на якомусь рівні особистісних якихось відносин. Хтось кудись подав і щось там збирається розглянути суд, фірма яка уже не існує і так далі. Якщо те, що написано у вас, то жодних підстав у суду не буде прийняти відповідне рішення (про позбавлення Ю.Одарченка депутатського мандата — УНІАН)”, - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Ю.Одарченко заявив, що його хочуть позбавити депутатських повноважень, підкресливши, що 17 квітня Київський адміністративний окружний суд розглядатиме відповідну справу.

За його словами, ця справа грунтується на позові громадянина Горбатова про те, що реєстрація Ю.Одарченка депутатом відбулася з порушенням закону, оскільки на момент реєстрації він був членом правління товариства з обмеженою відповідальністю.

Як доказ до позовної заяви додається протокол загальних зборів ТОВ "Донецьк-Аква" про обрання Ю.Одарченка членом правління.

При цьому Ю.Одарченко наголосив: “Я хочу абсолютно чітко заявити, що не є членом ніякого правління, ніяких товариств. Взагалі не знаю структури “Донецьк-Аква”. Я взагалі не знаю, що це таке, ніколи не знав ні посадових осіб, і не маю уявлення, що це за структура”.