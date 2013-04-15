Янукович утворив комісію з питань співпраці з СОТ

Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається в указі, комісію створено як консультативно-дорадчий орган при Президентові України з метою підготовки узгоджених пропозицій з питань забезпечення впровадження єдиного зовнішньополітичного курсу України у відносинах із СОТ, державами-членами СОТ, забезпечення національних інтересів України у зовнішньоекономічних відносинах із державами - членами СОТ.

Головою комісії призначено радника Президента України - керівника головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрія Гончарука. В.Янукович доручив йому подати у двотижневий строк пропозиції щодо персонального складу Комісії.

Згідно з положенням про Комісію, основними її завданнями є підготовка та внесення в установленому порядку узгоджених пропозицій з питань забезпечення впровадження єдиного зовнішньополітичного курсу України у відносинах із Світовою організацією торгівлі, державами-членами СОТ, зокрема щодо вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках СОТ, а також забезпечення національних інтересів України у зовнішньоекономічних відносинах із державами-членами СОТ; моніторинг виконання Україною та іншими державами-членами СОТ зобов'язань у рамках членства у Світовій організації торгівлі.

Комісія для здійснення покладених на неї завдань має право в установленому порядку: одержувати від центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію та документи; запрошувати на свої засідання представників державних органів, наукових установ, асоціацій товаровиробників та заслуховувати інформацію з питань, віднесених до компетенції Комісії; утворювати тимчасові експертні та робочі групи для опрацювання окремих питань діяльності Комісії; залучати в разі потреби до опрацювання окремих питань представників державних органів, а також експертів, учених, фахівців.

Комісія утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів Комісії, які беруть участь в її роботі на громадських засадах.

До складу Комісії входять керівники (заступники керівників) Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства промислової політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Національного інституту стратегічних досліджень, а також за згодою - представник Українського союзу промисловців і підприємців, представник Торгово-промислової палати України, Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції, Урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями СНД, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями.