Сьогодні Верховна Рада спробує призначити позачергові вибори у Києві

У вівторок, 16 квітня, Верховна Рада України планує розглянути питання про призначення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, про це йдеться у попередньому розкладі засідань ВР на цей пленарний тиждень, розданому журналістам перед Погоджувальною радою. На тему: Катеринчук: якщо кандидатом визначать Порошенка, я піду проти нього Також 16 квітня передбачається розгляд президентського законопроекту, яким передбачено внесення змін до ст. 98 Конституції України щодо повноважень Рахункової палати.

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