Катеринчук: якщо кандидатом визначать Порошенка, я піду проти нього

В інтерв'ю виданню «Комерсант-Україна» політик розповів, що прийняв рішення 12 квітня.

«Я ніколи не говорив, що піду проти волі фракції. На політраді "Батьківщини" дійсно розглядалося це питання, і тоді було прийнято рішення, що поки немає дати виборів, нікому не заборонено вести кампанію, спілкуватися з киянами, готуватися до висунення", - заявив Катеринчук.

Політик зазначив, що якщо у кампанії буде брати участь Віталій Кличко, то він зніме свою кандидатуру:

«.. Зараз ще немає ясності, чи висунеться Віталій Кличко. Якщо він буде брати участь у кампанії, то я точно не піду на вибори. Я написав звернення до лідерів опозиції, де пояснив своє бачення. Якщо ж Віталій Кличко відмовиться брати участь у виборах, то треба дозволити висування (на пост мера Києва) всіх опозиційних політиків, які захочуть. Нехай всі вони почнуть кампанію, а через два тижні слід провести соцопитування і знайти найбільш рейтингового, хто має стати єдиним кандидатом », - каже Катеринчук.

Також нардеп фракції «Батьківщина» вказав, що поки в об'єднаній опозиції не визначена єдина кандидатура на вибори в Києві, і підкреслив, що не підтримає висунення Петра Порошенка:

«Якщо кандидатом буде визначений Петро Порошенко, я піду проти нього. І це не буде грою проти опозиції, це буде грою проти Петра Порошенка, якого я не визнаю в якості єдиного кандидата ».