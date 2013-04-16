Левко Лук'яненко пішов у відставку

Голова Української республіканської партії, 84-річний дисидент Левко Лук‘яненко ухвалив рішення піти у відставку.

Про це сьогодні повідомляє «КоммерсантЪ Украина»

«На засіданні керівного органу - центральної ради - я склав із себе повноваження голови партії, оскільки вважаю, що я вже не в тому віці, щоб очолювати партію і продовжувати розвивати її", - заявив Л.Лук‘яненко. За його словами, він залишається в статусі почесного голови УРП, а головою партії до проведення з'їзду був обраний голова громадської організації "Громадська ліга Україна - НАТО" Сергій Джердж.

Українська республіканська партія зареєстрована Міністерством юстиції в грудні 2006 року під №139. Перший голова – Л.Лук‘яненко. Партія ніколи не брала участі в парламентських виборах. За час своєї діяльності лідери УРП неодноразово виступали ініціаторами об'єднання правих політичних сил, але довести задумане до кінця їм поки не вдавалося.

Говорячи про передачу посади голови партії своєму заступнику, пан Л.Лук‘яненко назвав й інші причини свого рішення - зокрема, конфлікт між керівниками парторганізацій. «У травні 2012 року в УРП відбулися деякі конфлікти через невдоволення діями керівництва київського міського осередку партії, й вони також призвели до того, що я був вимушений передати повноваження голови партії Сергію Джерджу", - розповів Л.Лук‘яненко. Щодо подальшого розвитку партії він зазначив, що в ній існують зараз дві різні позиції - "консервативна й позиція прихильників оновлення партії". "Перехід влади в партії відбувається небезболісно, це можна трактувати як розкол, але я вважаю це природним процесом, - запевнив Л.Лук‘яненко. - Крім того, в розпалюванні конфлікту в УРП зацікавлена нинішня влада, їх агентура попрацювала й серед наших партійців".

За інформацією газети, разом із Л.Лук‘яненком партію залишив колишній заступник голови Служби безпеки України генерал-лейтенант Олександр Скіпальський. "Ми не знаємо, звідки у вас така інформація, заяви пана Скіпальського щодо виходу з УРП не було, - заявив С.Джердж. - У партії все нормально, ми готуємося до процесу створення єдиного ідеологічного опозиційного об'єднання".

За словами С.Джерджа, в УРП почали роботу зі створення "опозиційно-патріотичного об'єднання", й саме з цим пов'язана зміна керівництва. "Левко Лук‘яненко запропонував скласти з себе повноваження, і на період об'єднувальних процесів функції голови УРП виконуватиму я", - заявив С.Джердж. За його словами, УРП запропонувала Народному руху, Українській народній партії, Конгресу українських націоналістів і українській платформі "Собор" об'єднатися в "єдину потужну правоцентристську опозиційну партію". Слід зазначити, що з аналогічною пропозицією до правих у березні звернувся колишній голова політради партії "Наша Україна" Сергій Бондарчук. В УРП запевнили, що з С.Бондарчуком переговорів не ведуть.