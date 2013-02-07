Бондарчук закликав Ющенка «не ховати голову в пісок»

Голова політради партії «Наша Україна» Сергій Бондарчук закликає лідера «Нашої України» Віктора Ющенка обговорити варіанти виходу партії з кризи.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Нашої України», С.Бондарчук підтримав ініціативу Київської обласної організації партії щодо подолання внутрішньопартійної кризи і поставив свій підпис під «Універсалом партійної єдності».

Коментуючи рішення, політик заявив, що «ситуація в партії критична, робити вигляд, що у нас все гаразд, - це ховати голову в пісок. Партія потребує відвертої розмови, а не кулуарних ігор. Найкращим майданчиком для такої розмови має стати з’їзд. Він повинен розставити усі крапки над «і», визначити помилки, зробити кадрові висновки та прийняти нову стратегію партії».

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За словами голови політради, «сепаратистське, антистатутне зібрання, яке може відбутися 9 лютого (у цей день може відбутися альтернативне засідання політради партії під головуванням В.Ющенка - УНІАН), не подолає партійної кризи. Таке зібрання лише поглибить конфлікт та призведе до зникнення «Нашої України» як політичної сили. Тому нам усім потрібен діалог, результатом якого має стати негайне проведення з’їзду. Саме з цієї причини я поставив свій підпис під документом, який запропонувала Київська обласна організація партії. Підпис під Універсалом В.Ющенка засвідчить про його намір перш за все керуватися Статутом, вирішуючи всі розбіжності єдиним законним шляхом - проведенням звітно-виборчого з’їзду партії».

Як нагадує прес-служба, 3 лютого Київська обласна організація партії «Наша Україна» звернулася до лідерів партії відкинути особисті амбіції та зосередитися на пошуку компромісів. Організація запропонувала текст «Універсалу партійної єдності», який містить такі положення:

1. З’їзд партії має відбутися до 23 березня 2013 року;

2. До з’їзду зберігається стабільність на рівні Центральних керівних органів партії:

Голови Політичної Ради та Президії Партії;

3. Рекомендувати В.Ющенку та С. Бондарчуку провести зустріч та віднайти

компроміс;

4. У разі не набрання необхідної кількості голосів для прийняття політрадою рішення

про скликання З’їзду Партії 23 березня 2013 року, відповідне рішення мусить

прийняти Президія Політради Партії за вимогою Рад регіональних організацій

згідно з пп.. 7.2.3 та 7.4.7 Статуту Партії;

5. Засідання Політичної Ради Партії має відбутися за юридичною адресою Партії:

м. Київ, вул. Спаська, 37 під головуванням Голови Політичної Ради Партії.

Текст «Універсалу» надіслано В.Ющенку та С.Бондарчуку для підписання до 5 лютого включно. Станом на 6 лютого В.Ющенко не поставив власного підпису під цим документом, повідомляє прес-служба.