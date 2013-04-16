Янукович передав «вітання» Акімовій та Богатирьовій за медичну реформу

Президент України Віктор Янукович переконаний, що не потрібно ламати медичну систему там, де вона працює, і передав «вітання» першому заступник глави Адміністрації Президента України Ірині Акімовій та міністру охорони здоров’я України Раїсі Богатирьовій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради, перебуваючи з робочим візитом у Вінницькій області.

“Реформа спрямована на якість медичних послуг і її доступність. У нас не повинна бути реформа заради реформи, реформа повинна бути заради людей. Передайте вітання від мене особисто і Акімовій, і Богатирьовій”, - сказав Президент на нараді.

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Президент переконаний, що не потрібно ламати систему там, де вона працює. Її потрібно вдосконалювати.

“Ми маємо, якщо не в цьому, то в наступному році завершити реформу, щоб в нас не було жодного села, де є проблеми”, - закликав В.Янукович.

Він наказав чиновникам іти до людей, дослухатись до них, розмовляти з ними.