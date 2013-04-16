Янукович передав «вітання» Акімовій та Богатирьовій за медичну реформу
Президент переконаний, що не потрібно ламати медичну систему там, де вона працює.
Президент України Віктор Янукович переконаний, що не потрібно ламати медичну систему там, де вона працює, і передав «вітання» першому заступник глави Адміністрації Президента України Ірині Акімовій та міністру охорони здоров’я України Раїсі Богатирьовій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради, перебуваючи з робочим візитом у Вінницькій області.“Реформа спрямована на якість медичних послуг і її доступність. У нас не повинна бути реформа заради реформи, реформа повинна бути заради людей. Передайте вітання від мене особисто і Акімовій, і Богатирьовій”, - сказав Президент на нараді.
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Президент переконаний, що не потрібно ламати систему там, де вона працює. Її потрібно вдосконалювати.
“Ми маємо, якщо не в цьому, то в наступному році завершити реформу, щоб в нас не було жодного села, де є проблеми”, - закликав В.Янукович.
Він наказав чиновникам іти до людей, дослухатись до них, розмовляти з ними.