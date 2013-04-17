Королевська просить з бюджету 88 мільярдів для чорнобильців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це сказала міністр соцполітики Наталія Королевська у своєму виступі на парламентських слуханнях на тему: "Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи".

Вона повідомила, що у 2013 році на фінансування чорнобильських програм передбачено понад 11 млрд грн, проте цього недостатньо для повного виконання закону «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

За словами міністра, попри збільшення за останні роки обсягів фінансування «чорнобильських статей», зарано говорити про реалізацію у повному обсязі положень закону про статус та соціальний захист постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, який стосується понад 2 млн українців.

«У 2013 році на соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, за різними бюджетними програмами Мінсоцполітики, Мінфіну, Міністерства надзвичайних ситуацій, а також з урахуванням витрат Пенсійного фонду передбачено сумарно 11 млрд 170 млн грн. Це на 4,5 млрд грн більше, ніж 2009 року. Однак щорічно на ці цілі потрібно понад 88 млрд грн для 2 млн людей», – сказала вона.

Для прикладу, зазначила Н.Королевська, для понад 13 млн найуразливіших громадян – сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів – бюджетом на 2013 рік сумарно передбачено близько 40 млрд грн державної допомоги. Тому зараз необхідно підвищувати ефективність використання наявних коштів.

«Отже, якщо дивитися реалістично, то найголовнішим завданням на даному етапі є максимально ефективне використання наявних коштів. Щоб кожна соціальна гривня, виділена чорнобильцям, доходила до тих, хто дійсно потребує допомоги держави. Для цього в міністерстві ми створюємо єдину інформаційну платформу, яка об’єднає в одне ціле усі наявні бази даних щодо пільгових категорій громадян та усіх видів допомог», – зазначила вона.

За словами Н.Королевської, це дозволить підвищити рівень адресності державної підтримки і дасть можливість уникнути зловживань. Крім того, додала міністр, фінансування чорнобильських видатків доцільно сконцентрувати в одному відомстві.