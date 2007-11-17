На виборчу кампанію соціалісти ”прохукали” 42 млн.
Мороз відповів на критичні зауваження
На останню виборчу кампанію соціалісти витратили 42 млн. грн. Про це повідомив лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ на третьому етапі ХІІІ з’їзду СПУ сьогодні у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ зазначив, що підчас виборів “42 млн. грн. прохукали”.
Відповідаючи на критику деяких членів партії щодо включення у виборчий список людей, які не мають відношення до партії лідер соціалістів зауважив, що “це доводиться робити, оскільки необхідне фінансування для партії”. На його думку, це має бути “не більше одного-двох людей, щоб не перетворити партію в акціонерне товариство”.
О.МОРОЗ сказав, що досить складно було під час виборчої кампанії навіть людей з першої п’ятірки залучати до рекламної кампанії. При цьому він наголосив, що майже неможливо було добитися того, щоб сфотографувати Володимира БОЙКА - генерального директора ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» та залучити його до спілкування з пресою.
О.МОРОЗ критично поставився до “креативних речей”, запропонованих командою Василя ЦУШКА, котрі “додумались фотографувати його з собакою”. З цього приводу він навів приклад, коли була фотографія Микити Хрущова з поросям і було підписано: “справа – М.Хрущов”. За його словами, “такі речі недопустимі”.