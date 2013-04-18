«Свобода» вимагає затримати провокаторів з антисемітськими гаслами

Представники “Свободи” вважають за необхідне затримати людей, які 6 квітня в Черкасах на мітинг опозиції прийшли у футболках із написом “Бий жидів”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав представник “Свободи” Юрій Сиротюк.

За його словами, у цих футболках були представники Партії регіонів. Водночас, відзначив Ю.Сиротюк, міліція не затримувала цих людей, тому він особисто спільно з учасниками мітингу затримав декількох з них та передав до міліції. Крім того, Ю.Сиротюк додав, що вони також записали номер автомобіля, з якого здійснювався контроль за цією акцією.

На тему: На мітингу опозиції в Черкасах спіймали провокаторів

“Пройшло 2 тижні — жодного затриманого по цій справі немає”, - сказав він.

Також Ю.Сиротюк зазначив, що влада розпалює в країні міжнаціональну ворожнечу і протягом останніх 3 років “в країні панує політика українофобії, ненависті до всього українського”.