На мітингу опозиції в Черкасах спіймали провокаторів

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив постраждалий адвокат, один із організаторів мітингу Віктор Смалій.

Він повідомив, що мітинг був організований місцевими організаціями опозиційних партій. На цьому мітингу В.Смалій мав стежити за дотриманням прав громадян і за тим, щоб на заході не порушувались закони.

“Неподалік від нашого мітингу були встановлені намети Партії регіонів. Я відійшов від мітингу і побачив, як в цих наметах перевдягаються молоді люди спортивного типу. Вони зняли куртки і одягли майки, на яких було написано “Бий жидів”. А позаду був напис “ВО Свобода” без лапок. Я сказав, що на мітингу готується провокація”, - повідомив В.Смалій.

Він уточнив, що у наметах було близько 40 таких осіб, пізніше вони з’явились на мітингу і розбились на чотири групи. Адвокат зазначив, що намагався попередити міліцію про можливу провокацію, але представники правоохоронних органів не відреагували на його повідомлення.

“Побачивши, що я наполягав на припиненні протиправних дій, ці особи почали бійку”, - підкреслив В.Смалій.

Він також зазначив, що ці люди “передали йому привіт” від одного з представників влади у Черкаській області.

“Готувався мітинг опозиції, тобто за деякий час ми мали розпочати цей мітинг, відбулась провокація. Провокація ганебна з неприємними написами на футболках, але найгірше те, що вони дозволили, по суті, кримінальну поведінку, коли на обличчях чесних громадян ставляться мокрі печатки (синці — УНІАН)”, - сказала один з організаторів мітингу, народний депутат Леся Оробець.

Вона наголосила, що провокацію зупинили не співробітники міліції, а “добропорядні громадяни”.

При цьому народний депутат зазначила, що учасники мітингу не піддались на провокацію, зокрема, не виникла паніка чи штовханина, люди адекватно зреагували на цю ситуацію.

“При цьому міліція стояла, стояла за наші з вами гроші і нічого не робила. До слова сказати, в цій країні найнято за бюджетні кошти 500 тисяч міліціонерів, і практично на всіх мітингах, на яких доводиться мені бути, не тільки політичного, але іноді й просто культурного характеру — міліція бездіяльна. У випадку провокації, у випадку, коли є критична потреба відновлення правопорядку, нічого не відбувається”, - наголосила Л.Оробець.

Депутат зауважила, що події 6 квітня у Черкасах нагадали їй “події іншої весни — весни 2004 року в Мукачевому (тоді вибори мера Мукачевого супроводжувались масовими заворушеннями — УНІАН)”. За її словами, тоді також проходило багато опозиційних мітингів, які не подобались представникам влади.

При цьому Л.Оробець висловила переконання, що події на мітингу в Черкасах не могли відбуватись без відома керівництва області.

“Обласною міліцією керує пан Дерновий, той самий, який у 2004 році відповідав за фальсифікації виборів в Мукачево. Наступний дуже важливий момент - навіть італійські мафіозі мають правило: адвокатів і стоматологів не б`ють. Ну на те є причина: і адвокат, і стоматолог знадобиться і тим, і іншим. Адвокатів вже почали бити. Питання - чи наступні стоматологи?”, - підкреслила Л.Оробець.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Черкасах на Театральній площі відбувся мітинг-протест об'єднаної опозиції під гаслом "Черкащина: настав час діяти!"

Акція почалась з провокації невідомих молодиків та бійки до крові. На мітинг опозиції на площі зібралось близько 3 тисяч осіб.

Водночас з’явилися молоді хлопці у білих футболках з написами з одного боку «Свобода», з іншого – «Бий жидів». Обурені антисемітськими гаслами, мітингувальники намагалися знімати футболки з молодиків силоміць, через що сталася бійка до крові. У результаті міліція і опозиціонери затримала одного із молодиків у футболці, інші швидко втекли.