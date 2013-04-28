Німецький посол: Євросоюз не вимагає від України нічого непосильного

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Кристоф Вайль.

Євросоюз хотів би мати в особі України партнера, відданого європейським цінностям, сказав посол, відповідаючи на питання, чому ЄС висуває Україні умови для підписання Угоди про асоціацію, хоча сам називає її "програмою широкомасштабних реформ і модернізації країни".

К.Вайль сказав: "Тому що не йдеться про банальну угоду про зону вільної торгівлі. У цьому документі йдеться і про політичну асоціацію. Ми б хотіли мати в особі України партнера, відданого європейським цінностям".

"Наші рекомендації, виконання яких має стати передумовою для підписання Угоди про асоціацію, цілком посильні для будь-якої європейської країни. Крім того, вам і після виконання цих рекомендацій, після підписання залишиться ще багато роботи - реалізація сотень сторінок угоди. Хіба ЄС вимагає від України чогось непосильного і неможливого? Я вважаю, що наші очікування очевидні, якщо говорити про підписання угоди, що за своїм масштабом і глибиною що не має аналогів в історії відносин Європейського Союзу з третіми країнами", - вважає дипломат.

"Україна сама визначила свій європейський вибір, ухваливши відповідний закон", - підкреслив посол Німеччини.

К.Вайль переконаний, що "держава, яка бажає асоціюватися з Європейським Союзом, в змозі виконати ці дії".