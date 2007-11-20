Як українці ставляться до кумівства (опитування)

Більш як половина українців вважають неприпустимим поєднання політичної діяльності з веденням великого бізнесу.

Такі дані одержав Інститут Горшеніна за результатами соціологічного дослідження «Моральність українського суспільства», проведеного в рамках річної програми досліджень «Ментальні основи вибору».

При цьому, згідно з даними опитування, кожен четвертий українець вважає участь бізнесменів у політиці «допустимою, але небажаною», а кожен шостий не бачить в цьому нічого поганого.

Разом із тим, дві третини українців вкрай негативно ставляться до «кумівства» - сприяння у працевлаштуванні і збагаченні родичів. Стільки ж опитаних назвали неприйнятним лобіювання політиками інтересів бізнесу. При цьому, близько 10% українців сприймають ці процеси нейтрально.

Разом із результатами дослідження Інститут Горшеніна наводить також коментарі українських політиків - Олега ЗАРУБІНСЬКОГО і Бориса КОЛЕСНІКОВА з даного питання.

Зокрема, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ згоден з думкою більшості українців. За його словами, людина, яка піклується про свою бізнесову імперію, перестає бути національним політиком і стає просто лобістом свого особистого бізнесу. «Дійсно, великий бізнес і політика повинні бути розведені», - вважає О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Водночас, політик і бізнесмен Б.КОЛЕСНІКОВ висловив думку, що «великий бізнес треба залучати до законотворчості». Він вважає, що керівники великих промислових підприємств повинні брати участь в законотворчості і пропонувати свій досвід для написання законів.

Дослідження проводилося з 1 по 10 листопада 2007 року в 129 населених пунктах України. Всього було опитано 2 тисячі респондентів, які представляють доросле населення віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.