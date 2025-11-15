Вартість поїздки преміум-авто Mercedes-Benz S-класу за маршрутом Київ – Варшава у листопаді становила 1300 євро.

Бізнесмен Тимур Міндіч, який перебуває під підозрою в організації корупційної схеми у сфері енергетики, виїхав з України, скориставшись послугами львівського сервісу преміум-перевезень "ТаймЛюкс". Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

За даними розслідування, Міндіч виїхав на автомобілі Mercedes-Benz S 350, що належить одному з власників компанії, о 2:09 ночі 10 листопада, за кілька годин до обшуків у його квартирі детективами НАБУ в рамках операції "Мідас". Операція стосується діяльності злочинної організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Міндіч перетнув кордон України в напрямку Польщі на Mercedes-Benz S 350. Журналісти встановили, що автомобіль належить 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку, власнику компанії "ТаймЛюкс", яка була зареєстрована у травні 2025 року. Фірма надає преміум-перевезення до Польщі, Молдови та Румунії і обіцяє "швидкий перетин кордону" та "індивідуальні маршрути під побажання клієнта".

Відео дня

Іншим співвласником сервісу є Ельдар Асадулаєв, колишній працівник західного регіонального управління ДПСУ. Обидва власники відмовилися коментувати поїздку Міндіча.

У рекламних відео "ТаймЛюкс" вказано, що салон Mercedes-Benz S 350 має шкіряні сидіння, окрему зону клімату і преміальне оздоблення. За даними "Схем", вартість поїздки преміум-авто Mercedes-Benz S-класу за маршрутом Київ – Варшава у листопаді становила 1300 євро.

Санкції проти Міндіча - головні новини

Нагадаємо, 13 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти бізнесмена Тимура Міндіча та фінансиста Олександра Цукермана.

Джерела УНІАН в Офісі президента пояснили, що в іноземних юрисдикціях можна швидше втілити рішення про санкції проти Міндіча і Цукермана, якщо вказати наявність у них лише іноземного громадянства. Також співрозмовник поінформував, що питання щодо українського громадянства Міндіча і Цукермана перебуває на розгляді.

Вранці 10 листопада НАБУ проводило ряд обшуків, у тому числі у Міндіча. Водночас, він виїхав з України за кілька годин до початку обшуків. В ДПСУ уточнили, що Тимур Міндіч на законних підставах виїхав за межі України.

Вас також можуть зацікавити новини: