За словами речника ОСУВ "Хортиця", ті російські війська, які опинилися у місті, не можуть вийти з нього.

У Купʼянську, що на Харківщині, росіяни наразі перебувають у гіршому положенні, ніж українські військові. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "КИЇВ24".

"Ті їхні анонси, які від початку видавалися навіть самим Володимиром Путіним, що вони там наче когось оточили чи прорвалися, це було 10 днів тому чи вже два тижні, коли вони намагалися прорватися до південної частини міста, коли певна кількість груп увірвалася і розпочала активніші дії, але ті активні дії тоді були припинені", - наголосив військовий.

Тому, за його словами, ті російські війська, які опинилися у місті, не можуть вийти, а також в ньому окупантам важко отримати якесь постачання.

"Ми ж теж бачимо, коли їм щось скидають. І коли вони за чимось цим підходять, то теж можуть бути нами уражені", - додав речник.

Ситуація в Купʼянську - останні новини

Водночас військовослужбовець 77-ї бригади Збройних сил України Віктор Петрович розповів про небезпеку на Куп’янському напрямку. За його словами, наразі ситуація "стабільно складна".

"Найбільша небезпека в тому, що у ворога значно більше особового складу. Тому він може, скажімо так, тиснути постійно і не зупинятися", - попередив військовий.

Також раніше Трегубов розповідав, що намагаються зробити росіяни у Куп’янську. Він наголосив, що загарбники не змінюють наступальну тактику в районі Куп’янська, у місті тривають міські бої.

"Вони намагаються давити тим, що є. Вони намагаються використовувати ті самі загальні принципи, а це - велика кількість БПЛА, за допомогою яких вони намагаються переривати логістику, і це - просочування малих груп, але постійне просочування, і цих малих груп велика кількість", - додав Трегубов.

