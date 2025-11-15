Йдеться про Нововасилівське Запорізької області.

У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні для оборони позиції. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження. За кожен метр української землі запекло б’ються захисники півдня України", - наголошує Генштаб.

Зазначається, що на Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів.

У повідомленні сказано, що минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках відбулось майже чотири десятки бойових зіткнень.

"Противник не припиняє штурмів наших позицій і спроб інфільтрації вглиб української оборони", - зазначають в Генштабі.

Сказано, що за минулу добу зафіксовано понад 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Ворожі втрати склали майже 300 осіб особового складу та 58 одиниць ОВТ, серед яких - танк, бронетехніка, артилерійські системи різних типів, легкомоторна техніка.

Ситуація на Запоріжжі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ з позивним "Мучной" заявив, що на Гуляйпільському напрямку лінія оборони не витримує натиску, причина - у повному провалі керівництва на місцях.

Він зазначив, що комунікація між частинами фактично зруйнована, координація "глуха як вітер", дії не узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять. За його словами, у штабних доповідях лише показуха і звіти для галочки, замість реальної оцінки обстановки.

Він підкреслив, що у зв’язку з цим, солдати лишаються без підтримки, без нормальної ротації, без тилового забезпечення. Тому, за словами військового, на цьому напрямку фронт може посипатися.

