Обсяги торгівлі між Китаєм і Росією за дев'ять місяців 2025 року скоротилися до 163,6 млрд доларів, що на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Проте залежність Москви від Пекіна тільки продовжує зростати. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

Зазначається, що у 2025 році експорт Китаю до РФ скоротився на 11,3% до 73,6 млрд доларів. Водночас російські поставки в КНР скоротилися на 7,7% до 90 млрд доларів.

У СЗР розповіли, що основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв. За даними розвідки, вартість російського енергетичного експорту в Китай за січень-вересень знизилася на 18,9% (на 14 млрд доларів). Зокрема, експорт нафти знизився на 8,1% у фізичних обсягах і на 21% у грошовому вираженні через падіння ціни на Brent.

Крім того, у СЗР поділилися, що російський ринок перенасичений китайськими автомобілями. Попит на ці авто після рекордних поставок у 2024 році знизився на 56%.

Також у СЗР зазначили, що логістичні збої спричинили додатковий тиск. На кордоні між Китаєм і Казахстаном восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до Росії зросла: на 25% залізницею (до 5 тисяч доларів) і на 35% автотранспортом (до 15 тисяч доларів за 20-тонну фуру). Ба більше, частина морських операторів, включно з CStar Line з ОАЕ і STF Shipping з Китаю, скоротили свої рейси в порти РФ через фінансові обмеження.

У СЗР резюмували, що залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшу частину яких продають до Китаю, робить її дедалі більш вразливою до коливань попиту на китайському ринку і посилює залежність від Пекіна.

Один із найбільших китайських НПЗ відмовився від російської нафти - що відомо

Раніше Reuters із посиланням на двох трейдерів писало, що китайська нафтова компанія Yanchang Petroleum відмовилася від купівлі російської нафти у своєму останньому тендері на постачання "чорного золота" в період із грудня до середини лютого. Один зі співрозмовників розповів журналістам, що компанія Yanchang є постійним покупцем російської нафти.

За даними агентства, Yanchang може переробляти 348 000 барелів нафти на добу і є одним з найбільших нафтопереробних заводів у внутрішній частині КНР. Компанія має право на щорічну імпортну квоту в розмірі 3,6 млн тонн або 26 млн барелів.

