Корупційний скандал в українській енергетиці викликав великий резонанс навіть за межами України.

Корупційний скандал в українській енергетиці викликав великий резонанс. НАБУ і САП продовжують обшуки житла учасників злочинної організації.

Як пише Financial Times, у розкішних київських квартирах чиновників було виявлено спортивні сумки, наповнені готівкою, а в одній із них навіть помітили золотий унітаз. Також правоохоронці знайшли аудіозаписи чиновників, які обговорюють стратегії відмивання грошей.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі писав, що золотий унітаз знаходиться у квартирі бізнесмена Тімура Міндіча. За його словами, він спочатку не повірив, що це правда.

У виданні нагадали, що НАБУ і САП цього тижня оприлюднили багато докладних доказів корупції, включно з записами розмов, з яких стало відомо, що високопосадовці отримували відкати за будівельні проєкти із захисту енергетичних об'єктів від російських ударів. Незабаром після цього президент України Володимир Зеленський зажадав відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук, які згодом були відсторонені від своїх посад.

Крім того, було запроваджено санкції проти Міндіча, який є одним з обвинувачених у цій справі. За даними слідчих, він був співорганізатором ймовірної схеми і саме через його "бек-офіс" пройшло близько 100 мільйонів доларів незаконних коштів.

У виданні додали, що раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов говорив про те, що Міндіча попередили про розслідування за кілька годин до його початку і дали бізнесменові можливість втекти з України.

"Ще в липні йшлося про загальне відчуття несправедливості... воно все ще було досить абстрактним. Зараз же йдеться про дуже конкретні правопорушення, дуже конкретні імена, дуже конкретні суми грошей", - сказала голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

У Польщі заявили, що корупційні скандали ускладнять підтримку України

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на гучний корупційний скандал в українській енергетиці. Він зазначив, що ще на початку президентства Володимира Зеленського застерігав його, що Росія неодмінно використовує будь-які корупційні скандали в Україні для пропагандистських атак.

Туск підкреслив, що Москва і проросійські сили в Європі роками просувають наратив про нібито "корумповану Україну", використовуючи його для підриву міжнародної довіри. За його словами, через це в Європі досі існує хибне уявлення про рівень корупції в Україні.

