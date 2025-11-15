Російські сили приділяють пріоритетну увагу захопленню самого Покровська, а не оточенню ширшого українського плацдарму.

Російське військове командування зосередилося на захопленні Покровська, а не спробах оточити ширший український плацдарм у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни.

"Прогрес російських військ у Покровську та його околицях за останні кілька днів свідчить про те, що російські сили в Покровську приділяють пріоритетну увагу захопленню самого населеного пункту. Вони, очевидно, не зосереджені на підтримці зусиль 51-ї загальновійськової армії із закриття кишені з півночі та північного сходу з додатковою атакою з півдня", - зазначається у звіті ISW.

Аналітики вважають, що російські війська віддають пріоритет захопленню Покровська з низки причин.

"Можливо, РФ планує використати інформаційний ефект, який спричинить захоплення міста, або сподівається, що захоплення Покровська полегшить наступні зусилля із закриття кишені", - йдеться у звіті.

При цьому українські контратаки на північному фланзі кишені та триваюча присутність українських військ у Покровську ускладнюють просування російських військ і їхню здатність закрити кишеню.

Крім того, 51-ша армія РФ також зазнає труднощів із просуванням із північного сходу, і цей повільніший темп також може сприяти тому, що Росія явно і, можливо, тимчасово приділяє пріоритетну увагу захопленню Покровська.

"Російське військове командування не застосовує стандартних заходів, яких можна було б очікувати в такій конфігурації поля бою, а саме зосередження сил і засобів на завершенні оточення, що зазвичай є найшвидшим і найменш витратним способом захоплення всієї території. Однак російське військове командування може змінити свою стратегію в будь-який момент", - підсумовують аналітики.

Військовий оглядач Денис Попович зазначає, що у Сил оборони України є кілька причин утримувати Покровськ. Зокрема є політична мета, оскільки взяття міста дасть можливість Путіну переконати Захід, що РФ має успіхи на фронті.

Водночас утримання міста має і військові цілі. Місто є найкращим укриттям у зимовий час, яким би не було воно зруйнованим. По-друге, після захоплення Покровська ворог вийде на адмінкордон до Дніпропетровської області, а також зможе отримати додаткові сили для того, щоб почати наступ на решту міст Донецької області, зазначає він.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський визнав, що ситуація в Покровську є "дуже складною" і заявив, що будь-яке рішення про виведення військ має ухвалюватися військовим командуванням на місцях.

