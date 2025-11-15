Українські військові отримали новий вітчизняний реактивний вогнемет (фото)

Вогнемет ВПР-20 вперше представили публіці на оборонній виставці IDEF 2021.

3-й армійський корпус озброївся новою версією українського реактивного вогнемету ВПР-20. На кадри зі свідченням цього звернув увагу військово-технічний портал Defense Express.

Фахівці нагадують, що ВПР-20 вперше представили публіці на оборонній виставці IDEF 2021.

Версія, яку показали зараз, має суттєві відмінності. "‎Варіант з відео, як можна побачити, має спусковий гачок, що інтегрований до самої труби, як на радянських РПО-А "Шмель""‎, – кажуть спеціалісти.

Відео дня

Експерти припускають, що серійний варіант довели до уніфікації із вже знайомими українським бійцям зразками такого озброєння, щоб спростити навчання та використання вогнемету.

Не можна виключати, що завдяки вбудованому спусковому механізму зменшується час, необхідний для розгортання системи. Також це прибирає потребу в носінні додаткових речей.

У Defense Express вважають, що за характеристиками ВПР-20 можна порівняти з іншим українським вогнеметом – РПВ-16. Останній за даними з відкритих джерел має прицільну дальність до 600 м. Максимальна дальність досягає 1000 м.

Нова зброя України – інші новини

Нагадаємо, раніше цього року стало відомо про кодифікацію і допуск до експлуатації у підрозділах ЗСУ українського вогнеметного ударного комплексу KRAMPUS.

Йдеться про робота, який має відеокамери та бойовий модуль, оснащений реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16. Завдяки ним робот може знищувати як живу силу, так і легкоброньовану техніку росіян.

Зазначимо, що на думку західних фахівців, Україна вже переграє Росію у війні роботів. Останні можуть дати ключову перевагу у сучасній війні, адже здатні виконувати широкий спектр завдань різної складності.

Вас також можуть зацікавити новини: