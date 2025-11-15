З липня кількість атак зросла утричі, а загальні збитки за 2025 рік вже сягнули 1 млрд доларів.

Росія різко посилила удари по залізничній мережі України, перетворюючи поїзди та їхніх машиністів на прицільні цілі. Про це у коментарі The Guardian повідомив віцепрем’єр-міністр з інфраструктури Олексій Кулеба.

За його словами, з липня кількість атак зросла утричі, а загальні збитки за 2025 рік вже сягнули 1 млрд доларів. Від початку року РФ здійснила понад 800 ударів по об’єктах "Укрзалізниці", пошкодивши понад 3000 інфраструктурних вузлів. За словами Кулеби, російські дрони тепер цілеспрямовано атакують локомотиви, намагаючись убити машиністів і паралізувати ключові маршрути.

Олександр Перцовський, керівник "Укрзалізниці", підтвердив, що Росія дедалі частіше використовує високоточні дрони Shahed: "

"Річ не лише в кількості атак... Зараз, оскільки у них є дуже точні дрони Shahed, вони цілляться в окремі локомотиви".

Чому Росія б’є по залізниці

Залізниця — критична артерія України. Вона забезпечує 63% вантажних і 37% пасажирських перевезень, а також доставку військової допомоги й евакуацію поранених. Після початку повномасштабної війни цивільні аеропорти не працюють, тому для міжнародних делегацій поїзди залишаються єдиним доступним маршрутом.

За словами Кулеби, Москва переслідує три стратегічні цілі:

зруйнувати логістику на півдні та блокувати шлях товарів до портів;

порушити сполучення у прикордонних регіонах — Чернігівській та Сумській областях;

"знищити все" на Донбасі, де залізниця забезпечує промислові перевезення.

Лозова: історія однієї атаки

Серію ударів із повітря нещодавно пережила і станція Лозова на Харківщині. Керівниця станції Тетяна Ткаченко згадує: "Я прокинулась від вибуху о 2:44. На станції стояло п’ять поїздів. Було очевидно, що вони били саме по станції".

Головна будівля тепер частково зруйнована та обгоріла, платформи пошкоджені, а залишки металу досі лежать на колії. Ткаченко пояснює, що Лозова є стратегічним вузлом, звідки поїзди йдуть до Дніпра, Слов’янська, Полтави та Харкова.

Олександр Подварчанський, який відповідає за колії в районі, додає: "Під час тривоги ми зупиняємо рух і ведемо людей у сховище. Якщо поїзд у дорозі — женемо його на найближчу станцію, щоб евакуювати пасажирів".

Дефіцит локомотивів — головна загроза

Хоча колії часто ремонтують протягом доби, втрати рухомого складу стають критичною проблемою. Військовий експерт Сергій Бескрестнов у коментарі AP попереджає: поїзди — легка ціль, бо рухаються повільно і за передбачуваними маршрутами.

"Якщо росіяни продовжать бити по дизельних і електричних локомотивах, настане момент, коли колія буде ціла, але нам просто не буде на чому їздити", — заявив він.

