З'явилися якісні фото 'найпотужнішого російського корабля' під час випробувань

Нещодавно росіяни почали заводські ходові випробування важкого атомного ракетного крейсера "Адмірал Нахімов".

У мережу виклали фото важкого атомного ракетного крейсера "Адмірал Нахімов" проєкту 11442. Автором фотографій є Олег Кулішов, який висвітлює новини флоту та суднобудівної галузі РФ.

За даними профільних російських джерел, ракетний крейсер "Адмірал Нахімов", який пройшов ремонт та модернізацію на підприємстві ОСК "Севмаш" у Сєвєродвінську, перебуває на другому етапі ходових випробувань.

"Ймовірно, другий етап ходових випробувань корабля почався у жовтні. Станом на 2 листопада корабель перебував у Білому морі", – пише одне з них.

"Адмірал Нахімов" – довідка УНІАН

Атомний крейсер "Адмірал Нахімов" було закладено під назвою "Калінін" 17 травня 1983 року. Крейсер перебував у ремонті з 1999 року. Реальні роботи на ньому виконувалися з 2013-го.

Головним результатом модернізації стало помітне посилення ударної потужності крейсера.

За даними з відкритих джерел, він нестиме, зокрема, 10 універсальних корабельних стрільбових комплексів по 8 крилатих ракет "Калібр-НК" та/або "Онікс" (деякі ЗМІ згадували гіперзвукові "Циркони").

Кремлівські ЗМІ називають крейсер "найпотужнішим надводним кораблем Росії".

Водночас фахівці звертають увагу на вразливість корабля від атак з повітря. Дехто навіть називає його "ідеальною мішенню" через занадто великі розміри (довжина корабля перевищує 250 м).

