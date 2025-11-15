Корупційний скандал у вищих ешелонах влади ускладнює переконання міжнародних партнерів у необхідності солідарності з Києвом.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на гучний корупційний скандал в українській енергетиці. Він заявив, що ще на початку президентства Володимира Зеленського застерігав його, що Росія неодмінно використає будь-яких корупційні скандали в Україні для пропагандистських атак, передає Polsat News.

"Я попереджав президента Зеленського, і ми добре знаємо один одного, з перших днів його президентства - ще до того, як хтось думав, що ця повномасштабна війна станеться, - що одним з ключових наративів російських і проросійських партій в Європі є те, що незалежна Україна - це корумпована Україна", - заявив Туск.

Польський премʼєр наголосив, що РФ та проросійські сили в Європі роками просувають наратив про нібито "корумповану Україну", використовуючи його для підриву міжнародної довіри. За словами Туска, через це у Європі досі існує хибне уявлення, що рівень корупції в Україні вищий, ніж у Росії.

Водночас Туск підкреслив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну, але гучний корупційний скандал у вищих ешелонах влади ускладнює переконання міжнародних партнерів у необхідності солідарності з Києвом. Польський премʼєр додав:

"Сьогодні цей проукраїнський ентузіазм набагато менший і в Польщі, і в світі. Люди втомилися від війни, від витрат, і не так легко просувати підтримку України у війні з Росією".

Операція "Мідас" - головні новини

Нагадаємо, що операція "Мідас" — це розслідування діяльності організованої корупційної схеми у сфері енергетики в Україні, яке проводить НАБУ. У центрі уваги слідчих опинилися чиновники та бізнесмени, підозрювані у систематичному отриманні неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому", розмір якої становив від 10% до 15% від вартості контрактів.

Одним із головних підозрюваних виявився близький друг президента Володимира Зеленського. Це може негативно вплинути на фінансову допомогу Україні від ЄС. Скандал викликав занепокоєння в Європі з приводу можливого розкрадання європейських коштів замість їх використання для захисту від російського вторгнення.

