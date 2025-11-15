Навроцький наголосив, що "до українців слід ставитися як до будь-якої іншої національної меншини".

"Я підписав законопроект, бо не хочу бути президентом хаосу, але я наголосив, що підписав цей законопроект про допомогу українцям востаннє", – цитує його заяву видання kresy.pl.

Президент пояснив, що початкова версія законопроекту містила положення про надання допомоги за програмою "800+" українцям, які не працюють у Польщі, що він вважав неприйнятним. "Це було несправедливим рішенням щодо поляків", – зазначив Навроцький, пояснюючи своє попереднє рішення відмовитися підписувати документ.

Він також наголосив на необхідності впорядкування системи підтримки, зазначивши, що "до українців слід ставитися як до будь-якої іншої національної меншини".

Навроцький наголосив, що підтримка громадян України має бути справедливою для польського суспільства.

"Я визнаю, що до української меншини в Польщі, яка вже переживає третій рік після початку війни, слід ставитися з належною відповідальністю, звичайно, але так само, як і до всіх інших національних меншин у Польщі", – додав він.

Допомога українцям у Польщі

26 вересня президент підписав поправку до закону про допомогу громадянам України. Нові правила передбачають, що допомога у межах соціальної програми "Родина+" (800+) буде пов’язана з професійною діяльністю батьків та навчанням дітей у польській школі, за винятками, зокрема для людей з інвалідністю. Щоб мати право на отримання допомоги, іноземець повинен заробляти щонайменше 50% мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році становить 2333 злотих. Також буде потрібна перевірка реєстру начальника Прикордонної служби, щоб перевірити, чи виїхала особа з Польщі.

Зміни також включають обмеження доступу до певних медичних послуг для дорослих громадян України, таких як програми охорони здоров'я, медична реабілітація, стоматологічне лікування та програми з питань ліків. Водночас зберігається вільний доступ до більшості медичних послуг. Закон також продовжує термін легального перебування біженців з України до 4 березня 2026 року.

Кароль Навроцький і Україна

Раніше польський Сейм відхилив законопроект президента Кароля Навроцького, в якому пропонувалося запровадити кримінальну відповідальність за "пропаганду бандеризму".

Він також заявляв, що поважає героїзм українців, які боронять свою країну і всю Європу від російської навали, але відмовлятися від історичних претензій до українців не планує.

