Це центральний елемент стратегії Росії, спрямованої на тероризування українського населення і підрив морального духу суспільства.

Росія посилює свої атаки на Україну, незважаючи на наполегливі заяви про готовність до мирних переговорів. Як пише Independent, це є частиною цинічної тактики Росії, щоб схилити українців до невигідного їм врегулювання, аби припинити війну.

Москва заперечує нанесення ударів по цивільних об'єктах, а Міністерство оборони Росії після масштабної атаки на Київ заявило, що воно провело нічний удар по "військово-промислових і енергетичних об'єктах" України.

Проте аналітики звинувачують Росію в навмисних ударах по цивільній інфраструктурі з метою підриву морального духу населення.

Натія Сескурія, науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), заявила, що "систематичні" удари по цивільній інфраструктурі є "центральним елементом" стратегії Росії, "спрямованої на тероризування українського населення і підрив морального духу суспільства":

"В основі лежить розрахунок, що втомлене від війни суспільство, яке зазнає постійних атак, може чинити тиск на уряд, щоб він прийняв практично будь-яке врегулювання, яке обіцяє припинення військових дій".

Однак, підкреслила вона, досі ця стратегія виявилася неефективною, оскільки українці продемонстрували чудову стійкість і рішучість перед обличчям триваючої агресії".

Росія знищує українську енергетику напередодні зими

Як зазначає видання, мільйони українців зіткнуться з однією з найсуворіших зим за останні роки. Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФОЧХ і КП) попередила в п'ятницю, що люди, чиї засоби для існування були знищені війною, вступають у зиму "без фінансової подушки безпеки", яка могла б забезпечити їхнє існування.

"Майже чотири роки конфлікту виснажили ресурси людей. Багато сімей вступають у цю зиму без фінансової подушки безпеки - семеро з десяти осіб заявили, що в них не залишилося заощаджень... Ми надаємо підтримку людям уже кілька років, але наші ресурси також вичерпуються. Масштаб потреб приголомшує, і з кожним днем ці потреби тільки зростають", - сказав Хайме Вах, заступник голови делегації МФОКК в Україні.

Кейр Джайлс, співробітник програми з Росії та Євразії в Чатем-Гаусі, заявив газеті The Independent, що атаки Москви спрямовані на те, щоб "заподіяти максимально можливе страждання і біль цивільному населенню".

"Цей принцип ми бачили в Сирії, в Чечні і в незліченних інших війнах Москви, які велися протягом десятиліть і століть", - сказав він.

Джайлс сказав, що Україна стала "жертвою спроб Росії деморалізувати своїх жертв за допомогою нелюдських дій":

"Саме з цієї причини здійснюються атаки на пологові будинки та дитячі садочки, націлені на найвразливіших членів суспільства, а також систематичні катування українських військових і цивільних полонених - без будь-якої об'єктивної мети, окрім навмисної і демонстративної жорстокості".

Російські атаки - останні новини

Росія вночі атакувала Україну 430 безпілотниками і 19 ракетами, головним напрямком удару був Київ. Пошкоджено 30 будинків у всіх районах столиці.

Увечері мер столиці Віталій Кличко заявив, що до 36 збільшилася кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Київ. Шестеро осіб перебувають у стаціонарах, із них п'ятеро - у важкому стані. Загинули 7 осіб.

Крім того, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" у Сумській області.

