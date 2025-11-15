'Досить скоро': Трамп заінтригував анонсом ядерних випробувань у США

Президент США натякнув на швидке повернення до ядерних тестів, пояснивши це зростанням загроз з боку інших держав.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати планують у найближчій перспективі провести нові ядерні випробування.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, зазначивши, що такий крок продиктований діями інших держав.

"У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і створив її частину. Я ненавидів це робити, але не було вибору", — сказав Трамп, підкресливши, що США "не можуть відставати".

Відео дня

Президент також заявив, що США зберігають глобальне лідерство за обсягами ядерного арсеналу. На другому місці, за його словами, перебуває Росія, а Китай "зрівняється зі США через 4–5 років".

Попри заяви про підготовку до випробувань, Трамп підкреслив, що прагне до переговорів зі світовими лідерами для зниження ядерної загрози:

"Я б хотів провести денуклеаризацію. Було б чудово організувати зустріч трійки (США, Росія та КНР - УНІАН) лідерів, щоб скоротити ядерні арсенали".

На запитання, коли саме можуть відбутися випробування, Трамп відповів коротко: "Досить скоро".

При цьому американський лідер не уточнив, чи йдеться про повноцінне випробування з вибухом ядерної боєголовки або ж про інші типи тестів.

Ядерні випробування США - що відомо

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп доручив Пентагону почати випробування ядерної зброї на рівних умовах з іншими країнами.

Натомість експерти попередили, що це рішення може розв'язати руки Китаю та РФ. Якщо США повернуться до випробувань, це може поставити під загрозу договір, який протягом десятиліть стримував більшість держав від таких кроків.

Вас також можуть зацікавити новини: