Російські окупанти продовжують свої атаки по газовій інфраструктурі України.

Три зими російських ударів по енергетичній системі навчили українців жити в темряві. Коли вимикається електрика, люди дістають павербанки, запалюють налобні ліхтарики, підзаряджають пристрої в торгових центрах і пристосовуються до тривалих періодів без світла.

Те, що допомагало переживати ці суворі воєнні зими, - стабільне постачання газу, завдяки чому працювали плити і залишалися теплими батареї в більшості українських будинків. Але в міру наближення четвертої зими Росія розширила свої атаки з української енергосистеми на газову інфраструктуру - по газових свердловинах, сховищах, трубопроводах та інших критично важливих об'єктах, пише The New York Times. Усе більше українців ставлять собі питання, чи не втратять вони головний ресурс, який допомагав пережити найхолодніші місяці війни.

Це кошмарний сценарій, який, за словами офіційних осіб, є черговою спробою Росії зломити стійкість українців після років смертельних ударів по житлових районах і нескінченних атак на електростанції, які занурювали мільйони людей у темряву і змушували підприємства скорочувати виробництво.

Найважча зима з початку повномасштабного вторгнення

Газ забезпечує тепло і можливість готувати їжу у 80 відсотках українських будинків, зазначає гендиректор "Нафтогазу" Сергій Корецький. Більшість багатоповерхівок залежить від централізованого опалення, яке також працює на газі.

Перші три роки війни Москва здебільшого уникала ударів по газовій системі України, тому що її використовували для транзиту російського газу в Європу, пише ЗМІ. Але з 1 січня російський газ перестав надходити через територію України, оскільки Київ завершив транзитну угоду.

Незабаром після цього Росія перенаправила вогонь на українські газові об'єкти. У лютому і березні дрони і ракети знищили близько 40 відсотків видобувних потужностей України. Оскільки удари припали на кінець опалювального періоду - зазвичай з кінця жовтня до початку квітня - їхній ефект був обмеженим, зазначив Корецький. Влітку "Нафтогаз" ремонтував інфраструктуру і до вересня значною мірою відновив обсяги видобутку.

Але в жовтні Росія відновила атаки, і вони стали ще запеклішими. За словами європейського чиновника, який говорив на умовах анонімності, тільки минулого місяця об'єкти "Нафтогазу" зазнавали ударів сім разів, і ці атаки вивели з ладу близько 60 відсотків видобувної потужності.

Деякі міста зіткнулися з тимчасовими перебоями газу, і експерти попереджають: якщо удари триватимуть, мільйони людей можуть зіткнутися з труднощами в обігріві своїх будинків. Перейти на електрообігрів не можна - це тільки посилить навантаження на вже пошкоджену енергосистему.

Занурення в холод

Зростає страх, що те, чого Росія не змогла домогтися, занурюючи Україну в темряву, вона може домогтися, зануривши її в холод.

Газова система - нескладна мета для Москви. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив цього літа, що "росіяни прекрасно знають", де розташована газова інфраструктура і як вона влаштована - адже вона була побудована ще в радянські часи.

Росія завдавала ударів і по об'єктах комбінованої генерації - тих, що виробляють одночасно електрику та тепло. Деякі з них працюють саме на газі.

Те, що раніше здавалося порятунком, тепер може обернутися проблемою. Голова газового підкомітету Верховної Ради Андрій Жупанин зазначає: "Швидкої альтернативи газу для опалення немає". Це створює серйозні труднощі для великих міст, які залежать від централізованого теплопостачання.

Як планують вийти з цієї ситуації

Щоб компенсувати загрозу дефіциту газу, "Нафтогаз" збільшує імпорт, щоб перекрити втрати видобутку. У першому півріччі 2025 року імпорт газу зріс у 19 разів порівняно з тим самим періодом 2024 року, повідомляє український енергетичний аналітичний центр DiXi Group.

Корецький зазначає, що Україні необхідно імпортувати 4,4 млрд кубометрів газу, щоб пройти зиму. Це обійдеться приблизно у 2 млрд доларів. "Нафтогаз" уже забезпечив майже три чверті суми завдяки фінансуванню з Європи, державному бюджету та кредитам українських банків, але додатковий газ може знадобитися, якщо атаки продовжаться.

Повідомляється, що імпортований газ зберігатиметься в підземних сховищах, розташованих занадто глибоко, щоб їх могли вразити ракети або дрони. Корецький каже, що там уже знаходиться близько 13 млрд кубометрів газу - достатньо, щоб покрити більшу частину зимових потреб країни.

Але Росія завдала ударів по компресорних станціях, які викачують газ із підземних сховищ, а також по трубопроводах, що розподіляють його по країні, викликаючи побоювання, що Україна може не зуміти використати весь накопичений газ.

Раніше УНІАН повідомляв, що дефіцит світла може затягнутися надовго. Ситуація може і не дійде до критичної, але вважається, що відключення електроенергії триватимуть упродовж усієї зими і аж до кінця опалювального сезону.

Крім того, ми розповідали, що вже зробили і ще роблять для захисту від ударів РФ на Рівненській АЕС. Приміром, завершується робота з облаштування другого рівня захисту на одному з об'єктів.

