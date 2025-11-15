Росія продовжує удари по енергетичній інфраструктурі.

З початком холодів російські окупанти знову взялися за знищення української критичної інфраструктури, до якої входять газова інфраструктура, електропідстанції, ТЕЦ, ГЕС і ТЕС. До кінця осені залишається два тижні, а противник уже завдав десять ударів по енергетиці, не враховуючи практично щоденних атак у прифронтових областях.

"Лише з початку жовтня РФ випустила по українській енергосистемі понад 150 ракет і понад 2 тисячі безпілотників", - пише BBC. Це призвело до значного падіння генерації та руйнування систем розподілу і передачі електроенергії. У результаті Україна була змушена знову повернутися до графіків відключення світла. Уже зараз електроенергії немає близько 12 годин на добу.

Крім того, деякі регіони і населені пункти на сході і північному сході країни опинилися в ще більш важкому становищі і були змушені обходитися без електропостачання кілька днів, а то й тижнів, пише ЗМІ.

Нова тактика і стратегія Росії

Російські окупанти б'ють по інфраструктурі вже не так, як раніше. Наразі РФ "зосередилася на спробах "відірвати" від об'єднаної енергосистеми окремі її частини - насамперед прифронтові та прикордонні області на сході".

"Вони постійно змінюють тактику. За моїми підрахунками, це вже шоста тактика РФ. У неї два ключові компоненти: спроба порушити цілісність об'єднаної енергосистеми по Дніпру і спроба відокремити периферійні підсистеми, робота яких залежить від однієї або двох електростанцій", - заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Ще однією небезпекою є зміна зброї для атаки. По одному енергооб'єкту окупанти можуть вдарити великою кількістю "Шахедів" і балістичними ракетами.

Що буде далі

Повідомляється, що найближчу зиму ми потенційно все ж можемо пройти без блекаутів і "апокаліпсису". Хоч ситуація і непроста. Однак дефіцит електроенергії може зберігатися ще довго.

"Найімовірніше, до весни 2026 року", - пише ЗМІ.

У матеріалі йдеться, що українській владі необхідно діяти швидко - забезпечити максимальний доступ до енергетичного обладнання в Європі. У повному обсязі та своєчасно фінансувати відновлення пошкоджених об'єктів і максимально посилювати їхній захист.

Щодо дефіциту в енергосистемі, то його можна скоротити, якщо ощадливо споживати електроенергію і збільшити її імпорт з Європи.

Ситуація в енергосистемі - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, чому Росія посилила атаки по Україні. Це є частиною цинічної тактики Росії, щоб схилити українців до невигідного їм врегулювання, аби припинити війну.

Крім того, ми також розповідали, що АЕС готуються до аварійних ситуацій. Були напрацьовані плани та сценарії відновлення генерації після вимушеного припинення електропостачання внаслідок ворожої атаки.

