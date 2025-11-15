Загарбники скористались туманом щоб збудувати переправу та здійснили штурмовії дії.

В пʼятницю, 14 листопада, російські окупанти здійснили штурм Новопавліки Дніпропетровської області. Загарбники скористались погодними умовами.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, користуючись туманом, кацапи навели понтонну переправу між Ялтою та Дачним та переправили близько 10 одиниць техніки.

"На жаль, їх було пізно виявлено, тому противник зумів в центральній та південній частині села розосередити десант, який розбігся по укриттях", - зазначають спостерігачі.

Відео дня

Станом на вечір 14 листопада відомо про знищення щонайменше 1 танку та БМП, доля решти техніки невідома. Здійснюються заходи з виявлення та ураження окупантів.

"Техніка умудрилася ще раз заїхати, тому кількість к*цапів у селі точно не 2-3 особи", - додали у DeepState.

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російське військове командування зосередилося на захопленні Покровська, а не спробах оточити ширший український плацдарм у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Президент Володимир Зеленський визнав, що ситуація в Покровську є "дуже складною" і заявив, що будь-яке рішення про виведення військ має ухвалюватися військовим командуванням на місцях.

Вас також можуть зацікавити новини: