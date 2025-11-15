'Лікарі не бачили кращих результатів': Трамп заявив, що йому зробили МРТ

При цьому американський лідер не зміг відповісти на уточнювальні питання, які органи досліджували лікарі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час медичного огляду лікарі похвалили його результати. Щоправда, американський лідер уникнув деталей і не зміг відповісти на уточнювальні питання щодо цього.

Зокрема, під час спілкування з пресою на борту Air Force One, Трамп оголосив, що лікарі зробили йому МРТ, висновки якого були позитивними, передає Clash Report.

"Мені зробили МРТ. Лікар сказав, що це найкращі результати, які він колись бачив", - сказав Трамп.

Відео дня

Журналіст поставив уточнювальні питання: "Це ваш мозок? Чи серце?"

Трамп відповів: "Поняття не маю, що вони там перевіряли, але що б вони не досліджували — зробили це чудово".

Стан здоровʼя Дональда Трампа - останні новини

Дональд Трамп, за останніми даними, загалом має добре здоров’я, але не без нюансів. У квітні 2025 року він пройшов комплексний медогляд у військовому медцентрі Волтера Ріда — лікарі констатували "відмінний фізичний і когнітивний стан", нормальні показники серця, легенів та інших систем організму.

Після обстеження виявили хронічну венозну недостатність — це стан, коли вени ніг працюють не надто ефективно, що може пояснювати набряки.

Вас також можуть зацікавити новини: