Очевидно, що Росія не лише поповнює боєзапас для фронту, а й формує масштабні резерви цього виду озброєння.

Росія суттєво нарощує виробництво плануючих авіабомб, зокрема нових високодальніх моделей із реактивними двигунами, здатних уражати цілі на відстані до 200 км. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Головного управління розвідки МО України.

За даними джерела, російський оборонпром планує виготовити до 120 тисяч КАБів упродовж цього року, з них близько 500 — це нові далекобійні "реактивні КАБи", які РФ уже почала застосовувати восени.

У ГУР офіційно ці цифри поки не коментують, однак розкриті темпи виробництва вказують, що Росія не лише поповнює боєзапас для фронту, а й формує масштабні резерви цього виду озброєння, пише Defense Express.

За даними Міноборони України, лише за перші 10 місяців цього року РФ застосувала понад 40 тисяч плануючих авіабомб, перевищивши показники всього минулого року.

Жовтень став антирекордним — 5 328 КАБів. Якщо інтенсивність ударів збережеться, то до кінця року Росія може вийти на 50+ тисяч скинутих авіабомб.

Що відомо про "реактивні КАБи"

У жовтні РФ почала використовувати модернізовані плануючі авіабомби з реактивним двигуном, що дозволяє збільшити дальність польоту до 200 км. Експерти припускають, що це може бути нова модифікація КАБів із додатковим маршовим рушієм.

Такі боєприпаси використовуються переважно для ударів по українській інфраструктурі та прифронтових містах — фактично як інструмент терору, який складно перехопити на підльоті.

В України є два способи протидії новим КАБам, якими окупанти б'ють по українських містах, вважає генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він зазначив, що Україна потребує більш далекобійних ракет класу "повітря-повітря" для винищувачів.

