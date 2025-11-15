'Пів мільйона заявок у перші години': Зеленський розповів, як витратити 'зимову підтримку'

Президент наголосив, що отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій.

За перші дві години після старту програми зимової підтримки надійшло пів мільйона заявок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що 1000 гривень може отримати кожен українець, який потребує підтримки.

"Дорослі та діти, і на сімʼю це відчутно. Кошти можна буде витратити, – і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня, – на оплату "комуналки", ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію", - наголосив президент України.

Відео дня

При цьому підкреслив, що отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій.

За його словами, необхідно оформити заявку через "Дію" або Укрпошту до Різдва - до 24 грудня. При цьому додав, що гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

"Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування - забезпечимо", - наголосив Зеленський.

Зимова підтримка: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вже від сьогодні, 15 листопада, всім українцям почнуть нараховувати 1000 гривень зимової підтримки. Отримати виплату можна буде як на карту, так і готівкою, а батьки можуть подати заявку за дітей.

Гроші нарахують усім українцям, які на момент звернення перебувають на території України. Допомога є одноразовою та надається без жодних додаткових умов. В перелік тих, хто може отримати зимову підтримку, не входять переселенці за кордоном, а також особи без українського громадянства.

Як пояснила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, зимова підтримка 2026 оформлюється через застосунок Дія, а гроші нараховуються на картку "Національний кешбек".

Вас також можуть зацікавити новини: