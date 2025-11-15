'Пів мільйона заявок у перші години': Зеленський розповів, як витратити 'зимову підтримку'

За перші дві години після старту програми зимової підтримки надійшло пів мільйона заявок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Він зазначив, що 1000 гривень може отримати кожен українець, який потребує підтримки.
"Дорослі та діти, і на сімʼю це відчутно. Кошти можна буде витратити, – і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня, – на оплату "комуналки", ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію", - наголосив президент України.
При цьому підкреслив, що отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій.
За його словами, необхідно оформити заявку через "Дію" або Укрпошту до Різдва - до 24 грудня. При цьому додав, що гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.
"Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування - забезпечимо", - наголосив Зеленський.
Зимова підтримка: що відомо
Як повідомляв УНІАН, вже від сьогодні, 15 листопада, всім українцям почнуть нараховувати 1000 гривень зимової підтримки. Отримати виплату можна буде як на карту, так і готівкою, а батьки можуть подати заявку за дітей.
Гроші нарахують усім українцям, які на момент звернення перебувають на території України. Допомога є одноразовою та надається без жодних додаткових умов. В перелік тих, хто може отримати зимову підтримку, не входять переселенці за кордоном, а також особи без українського громадянства.
Як пояснила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, зимова підтримка 2026 оформлюється через застосунок Дія, а гроші нараховуються на картку "Національний кешбек".