Зурабов дав зрозуміти, що Росія не хоче підпускати ЄС до української труби
16:12, 29 квітня 2013Політика
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Росія може гарантувати прокачування 60 мільярдів кубометрів газу на рік через ГТС України за умови створення двостороннього газотранспортного консорціуму.
Михайло Зурабов розповів про попередній план
Як повідомляє РІА Новости, про це заявив посол РФ в Україні Михайло Зурабов. "Ми як найбільш перспективний розглядаємо варіант двостороннього газового консорціуму, де Росія прийме на себе зобов'язання транспортувати певну кількість газу. У попередньому плані йдеться як мінімум про 60 мільярдів кубів газу для транспортування через українську ГТС", - сказав Зурабов журналістам.
Він пояснив, що якщо обсяг прокачування буде менше 60 мільярдів кубометрів газу на рік, то це не дозволить утримувати ГТС України в належному стані.
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