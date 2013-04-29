Зурабов дав зрозуміти, що Росія не хоче підпускати ЄС до української труби

Як повідомляє РІА Новости, про це заявив посол РФ в Україні Михайло Зурабов. "Ми як найбільш перспективний розглядаємо варіант двостороннього газового консорціуму, де Росія прийме на себе зобов'язання транспортувати певну кількість газу. У попередньому плані йдеться як мінімум про 60 мільярдів кубів газу для транспортування через українську ГТС", - сказав Зурабов журналістам.

Він пояснив, що якщо обсяг прокачування буде менше 60 мільярдів кубометрів газу на рік, то це не дозволить утримувати ГТС України в належному стані.