Нардеп-свободівець каже, що йому приписали чужий «Лексус»

Народний депутат від ВО «Свобода», екс-голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда спростовує інформацію про купівлю ним автомобіля за 1 млн грн.

Як ідеться у заяві Кайди, яка є у розпорядженні УНІАН, напередодні тернопільські Інтернет-ЗМІ поширили інформацію про придбання ним позашляховика Lexus LX 570.

«Наголошую, що я ніколи не мав машини марки «Лексус». Я їжджу на «Субару» 2007 року, сріблястого кольору. Після появи неправдивих публікацій із вказанням номера начебто мого нового автомобіля мені вдалося з'ясувати в Управлінні ДАІ, що «Лексус» з даними номерами належить одному із фермерів Тернопільщини», – йдеться у заяві Кайди.

На його переконання, поява неправдивої інформації має замовний характер. «Я розцінюю цей бруд та відверту брехню як відповідь на мою принципову позицію щодо роздачі землі поблизу біатлонної бази у Підгородньому та недопущення зберігання з грубими порушеннями робіт Іоана Георга Пінзеля у ТРЦ «Подоляни». Адже ці та інші брехливі публікації з’явилися саме після моїх звернень у правоохоронні органи», – заявив Кайда.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня у Тернополі з ініціативи облдержадміністрації в непристосованому приміщенні розважального центру відкрили виставку унікальних скульптур Іоанна Пінзеля. Правоохоронці проводять з цього приводу перевірку.

Окрім цього, нещодавно чемпіонка світу з біатлону Олена Підгрушна висловила стурбованість виділенням районною владою прилеглих до біатлонної бази у селі Підгороднє земель для будівництва котеджів, адже це може призвести до неможливості використання стрільбища.

З приводу обох проблем Кайда звернувся до правоохоронних органів.

Кайда також є керівником обласної федерації біатлону.

На кінець травня призначено весілля Кайди та Підгрушної.