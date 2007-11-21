Ющенко не прийде на відкриття першої сесії парламенту?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не планує бути присутнім на відкритті першої сесії Верховної Ради VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК, розповідаючи про графік глави держави до кінця тижня.

Вона зауважила, що на сьогодні участь Президента у відкритті сесії ВР не передбачена.

За словами Л.МУДРАК, завтра о 12.00 запланована участь глави держави у церемонії вручення нагород до Дня свободи.

Також Л.МУДРАК нагадала, що цей тиждень присвячений 75-м роковинам Голодомору в Україні 1932-1933 років, і впродовж тижня у президентському графіку заплановані відповідні заходи, зокрема, сьогодні В.ЮЩЕНКО бере участь у відкритті виставки, присвяченій Голодомору, а в суботу братиме участь у поминальних заходах.