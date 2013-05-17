Представник Васильківської ТВК переконав суд, що кандидата у мери міста зареєструють

Про це УНІАН повідомив адвокат Поповича Микола Неділько.

За його словами, сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд переніс розгляд апеляційної скарги Поповича на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було підтверджено правомірність дій членів ТВК щодо відмови в реєстрації його кандидатом у мери.

При цьому адвокат підкреслив, що рішення про перенесення засідання було ухвалено судом на прохання представника ТВК, який обгрунтував своє клопотання тим, що сьогодні тервиборчком зареєструє Поповича кандидатом, і таким чином буде відсутня суть спору.

Водночас Неділько зазначив, що сторона скаржника не згодна з тим, що судовий процес необхідно припинити, оскільки, по-перше, за словами Неділька, у Поповича та його захисту є всі документи, які підтверджують правомірність вимог, по-друге, якщо не буде рішення суду, а ТВК зареєструє Поповича кандидатом в мери, в інших претендентів на посаду міського голови Василькова при нагоді буде можливість оскаржити таке рішення ТВК у судовому порядку і зняти Поповича з виборчих перегонів.

Крім того, як зазначив Неділько, якщо буде відповідне рішення суду на користь Поповича, то це дасть підстави вимагати від ЦВК розпуску всього складу територіальної виборчої комісії на підставі того, що її члени є упередженими.

Наступне судове засідання Київського апеляційного адміністративного суду з розгляду скарги Поповича має відбутися завтра о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, вибори мера Василькова призначено на 2 червня.

Виборча комісія не зареєструвала екс-мера міста Поповича кандидатом на посаду міського голови Василькова.

13 травня Окружний адміністративний суд Києва відмовив Поповичу у задоволенні скарги на неправомірні дії територіальної виборчої комісії, за рішенням якої йому було відмовлено в реєстрації кандидатом на посаду міського голови Василькова.