Прихильники ПР збираються на площі біля парку Слави

Колона прихильників Партії регіонів, учасників антифашистського маршу, дійшла до площі перед парком Слави.

Як передає кореспондент УНІАН, до них повинні приєднатися кілька тисяч інших учасників акції, які розміщуються в парку Слави та на вулицях біля нього.

Попереду колони їде автомобіль, з якого лунає музика і гасла на кшталт: "Фашизм не пройде!" і "Ні - мовному шовінізму".

За інформацією прес-служби Партії регіонів, в антифашистському марші зараз беруть участь понад десять тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, сьогодні о 10:00 в столиці розпочався Всеукраїнський антифашистський марш «У Європу - без фашистів!».

Відзначається, що «тисячі людей з усієї країни приїхали до Києва, щоб висловитися проти спроб політичних екстремістів відродити в Україні ідеологію національної ворожнечі, расової та релігійної нетерпимості».

Зараз у марші беруть участь більше десяти тисяч людей, зазначає прес-служба.

Незабаром учасники маршу рушать до Європейської площі, де о 13:30 розпочнеться мітинг за участю депутатів усіх рівнів, активістів Партії регіонів та ВМГО «Молоді регіони», представників ветеранських, молодіжних, антифашистських організацій, національних і релігійних громад.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 травня, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов сказав, що очікує, що в антифашистському марші візьме участь 50 тисяч осіб.

За інформацією Єфремова, на 10.00 для участі в марші зібралося вже 40 тисяч прихильників Партії регіонів з усієї України. Крім того, Єфремов переконаний, що до акції долучиться ще близько 10 тисяч киян.