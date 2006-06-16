Наслідки коаліції Регіонів і Нашої України: розпродаж і стрілянина з двох сторін?

Створення коаліції "Нашої України" з Партією регіонів приведе до приватизації більшості державних об`єктів, приватизація яких на сьогодні заборонена. Таку думку сьогодні на брифінгу висловила голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, у разі створення коаліції «розпочнеться розпродаж усього того, що заборонене законом, і перелік об`єктів, заборонених до приватизації, буде розтрощений на 99,9%...».

«Правда, думаю, тоді стрілянина буде з двох сторін", - додала В.СЕМЕНЮК.

Як відомо, В.СЕМЕНЮК є членом політвиконкому Політради СПУ, яка виступає проти створення так званої «широкої» коаліції за участю Партії регіонів.