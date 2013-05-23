Тігіпко: Україна матиме безвізовий режим з ЄС в 2014 році

Про це він заявив під час онлайн-конференції на своїй сторінці в мережі Facebook, повідомили УНІАН у прес-службі Тігіпка.

Відповідаючи на запитання про те, що українці відчувають проблеми з оформленням віз до країн ЄС, політик заявив: «Ідеальним виходом було б отримання безвізового режиму з ЄС. Мені здається, ми близькі як ніколи до отримання цього режиму».

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За словами Тігіпка, для скасування віз необхідно ухвалити ще два законопроекти і пройти фазу імплементації прийнятих рішень, яка може тривати близько півтора року. «Можна очікувати, що до кінця 2014 року ми отримаємо безвізовий режим. Але до цього часу ми будемо робити максимум, щоб розширювати перелік тих категорій громадян України, які мають спрощений режим отримання віз», - зазначив Тігіпко.