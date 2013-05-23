До ВР подали законопроект про визнання ОУН і УПА воюючою стороною

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «За Україну!».

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«Наш законопроект спрямований на відновлення історичної справедливості та має на меті ліквідацію наслідків беззаконня та свавілля, допущених у свій час керівництвом Союзу РСР і Української РСР, а також поновлення громадянських прав членів ОУН і вояків УПА», - зазначив у коментарі до законопроекту Кириленко.

Законопроект визначає боротьбу членів Організації Українських Націоналістів (ОУН) та вояків Української Повстанcької Армії (УПА) за свободу і незалежність України в період з вересня 1939 року до кінця 1956 року національно-визвольною боротьбою (стаття 2) та визначає ОУН та УПА воюючою стороною за незалежність України у Другій світовій війні ( стаття 1).

Відповідно до законопроекту, на колишніх вояків Української Повстанської Армії поширюються статус учасників бойових дій та пільги, передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” для учасників бойових дій.