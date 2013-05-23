ЗМІ: Азаров запевнив журналістку, що готовий захистити її кулаками
13:35, 23 травня 2013Політика
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Сьогодні, 23 травня, прем'єр міністр України Микола Азаров сказав журналістці «5-го каналу» Ользі Сніцарчук, яку 18 травня разом з фотокореспондентом «Коммерсантъ – Украина»» Владиславом Соделем побили на очах у міліції під час мітингу, що захистив би її, якби був у той момент поряд.
Азаров захистив би Сніцарчук від Тітушка / Фото Влада Соделя
Як повідомляє Телекритика зі слів самої Сніцарчук, прем’єр розповів це під час зустрічі з журналістами.
Сніцарчук була на зустрічі з прем'єром разом з журналістами, які 22 травня під час засідання уряду взяли участь у мовчазній акції протесту, вимагаючи розслідувати події 18 травня.
Азаров, за словами Сніцарчук, запевнив її, що якби він був там, де її побили, то особисто захищав би її кулаками: «Сили на це у мене ще є».
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