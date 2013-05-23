ЗМІ: Азаров запевнив журналістку, що готовий захистити її кулаками

Як повідомляє Телекритика зі слів самої Сніцарчук, прем’єр розповів це під час зустрічі з журналістами.

Сніцарчук була на зустрічі з прем'єром разом з журналістами, які 22 травня під час засідання уряду взяли участь у мовчазній акції протесту, вимагаючи розслідувати події 18 травня.

Азаров, за словами Сніцарчук, запевнив її, що якби він був там, де її побили, то особисто захищав би її кулаками: «Сили на це у мене ще є».