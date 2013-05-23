Політтехнолог пояснив, чому опозиція не називає єдиного кандидата у президенти

Таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив політтехнолог Тарас Березовець, передає кореспондент УНІАН.

“Головний мотив, чому не був названий кандидат у Президенти зрозумілий, бо сьогодні опозиція не хоче наражати цю людину на небезпеку. Якщо її визначити – це, по суті, поставити маркером цяточку на лобі цій людині, що вона є головним опонентом влади. Якщо всі зусилля будуть кинуті на «розкрутку» цього кандидата, невідомо, чи фізично він дійде до фінішу президентської кампанії, який відбуватиметься фактично через 2,5 роки”, - сказав він.

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Аналізуючи результати опозиційної акції 18 травня, Березовець зазначив, що заява голови фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка про те, що акцію “Вставай, Україно!” буде продовжено у південних та східних областях, була зроблена свідомо, в тому числі й для того, щоб “спровокувати владу на черговий скандал, розуміючи, що в інформаційному полі це буде грати проти влади і на користь опозиції”.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Києві під час акції «Вставай, Україно!» лідери опозиційних парламентських фракцій підписали декларацію про координацію дій на президентських виборах 2015 року, в якій домовилися підтримати єдиного кандидата у Президенти у другому турі за умови збереження нинішньої виборчої системи.

Водночас вони зобов’язалися висунути єдиного кандидата в першому турі, якщо влада "протисне" перехід до обрання Президента в один тур.

Згідно з документом, три опозиційні сили координуватимуть свої дії на всіх етапах президентської кампанії.