Луценко вважає, що за президентською булавою має йти лише один

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що опозиція має визначитись з єдиним кандидатом до початку президентської кампанії.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі для Gazeta.ua щодо єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах 2015 року.

"Неузгодженість єдиного кандидата ставить під сумнів здатність опозиції домовитися про план змін в країні", - сказав Луценко.

Він погодився з тим, що узгодження єдиного кандидата є складним питанням. “Ніхто й не вимагав його оголошення на мітингу опозиції 18 травня вже і негайно. Але заявити про рішення це зробити до певної дати, наприклад до кінця року, з моєї точки зору було необхідним”, - зауважує він.

На переконання Луценка, єдиний кандидат від опозиції став би потужним мобілізуючим сигналом для українського суспільства. “Зробив би перемогу над Януковичем надзвичайно вірогідною, фактично неминучою. Це рішення внесло би паніку в струнку нині систему каральних органів, судів та адмінресурсу. Багато хто з функціонерів та фінансистів режиму Януковича як мінімум почали би тихий саботаж, а ближче до виборів - і відкритий перехід на сторону більшості виборців”, - переконаний він.

Луценко висловлює жаль, що натомість 18 травня всі почули про абсолютно протилежний план - іти за президентською булавою всім лідерам усіх опозиційних сил поодинці. “В умовах максимальної концентрації грошей, медіа та адмінресурсу "межигірським сімейством", вважаю таке рішення грубою помилкою”, - зауважив політик.

По-перше, за його словами, історія виборів свідчить, що в умовах фальсифікацій Партією регіонів перевага демократичних сил становила лише 5-7%. Окремішні кампанії різних опозиційних лідерів волею чи неволею роблять прихильників різних опозиційних сил конкурентами на час кампанії. Досить пари різких або непродуманих висловів з котрогось боку - і ображений виборець не піде голосувати, а тим більше агітувати за конкурента у другому колі.

По-друге, зауважує Луценко, конкуренція опозиційних кандидатів дає легку можливість маніпуляцій у контрольованих владою засобах масової інформації. На його переконання, це значно полегшує їм завдання виводу в друге коло виборів зручного для Януковича спаринг-партнера.

“І головна проблема - неузгодженість єдиного кандидата в президенти ставить під великий сумнів здатність опозиції домовитися в разі перемоги про єдину команду і єдиний план змін у країні. Що відбувається в результаті такої внутрішньої конкуренції ми добре пам’ятаємо з 2005 року”, - вважає Луценко.

“І тим не менше, не варто посипати голову попелом. Те, в чому помилилися політики, можуть ще виправити власне виборці. Якщо вони думають так само як і я, то вже до весни наступного року в нас буде явний фаворит народної підтримки і решта політиків, які дбають не про свій інтерес, а про загальну перемогу, муситимуть зняти свої кандидатури”, - наголошує він.