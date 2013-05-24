ЦВК відмовилася реєструвати Коваленка кандидатом у нардепи через судимість

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидата у народні депутати Едуарда Коваленка в одномандатному виборчому окрузі № 224 (Севастополь) на проміжних виборах народного депутата 7 липня у зв’язку із наявністю в нього не погашеної у встановленому порядку судимості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні комісії.

ЦВК також внесла деякі зміни до складу ОВК № 224 з виборів народних депутатів.

Комісія прийняла рішення зареєструвати 113 офіційних спостерігачів від всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" на проміжних виборах депутатів місцевих рад та позачергових виборах сільських, селищних, міських голів 2 червня.

Крім того, ЦВК звернулася до Генеральної прокуратури України для здійснення відповідної перевірки та вжиття заходів прокурорського реагування щодо незаконної відмови Державним архівом Тернопільської області у наданні виборчої документації на вимогу Центральної виборчої комісії.