ЦВК відмовилася реєструвати Коваленка кандидатом у нардепи через судимість
ЦВК відмовила Едуарду Коваленку в реєстрації кандидатом у народні депутати в окрузі № 224 через непогашену судимість.
Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидата у народні депутати Едуарда Коваленка в одномандатному виборчому окрузі № 224 (Севастополь) на проміжних виборах народного депутата 7 липня у зв’язку із наявністю в нього не погашеної у встановленому порядку судимості.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні комісії.
ЦВК також внесла деякі зміни до складу ОВК № 224 з виборів народних депутатів.
Комісія прийняла рішення зареєструвати 113 офіційних спостерігачів від всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" на проміжних виборах депутатів місцевих рад та позачергових виборах сільських, селищних, міських голів 2 червня.
Крім того, ЦВК звернулася до Генеральної прокуратури України для здійснення відповідної перевірки та вжиття заходів прокурорського реагування щодо незаконної відмови Державним архівом Тернопільської області у наданні виборчої документації на вимогу Центральної виборчої комісії.