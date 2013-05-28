Мороз: нова Конституція буде за три дні
31 травня Конституційна асамблея збирається представити українцям концепцію нового Основного Закону країни, якою пропонується Конституцію змінити “ відсотків на 30”.
Про це член асамблеї, колишній голова Верховної Ради України Олександр Мороз повідомив «Вестям» (номер від 27 травня ц. р.).
За його словами, “в цілому, всі пропозиції прив'язані до чинної Конституції і не вносять радикальних змін до конституційного ладу”. Він сказав, що серед пропозицій немає зміни системи виборів Президента — його, як і раніше, обиратимуть всенародно, а не в парламенті, також не зміниться і кількість народних депутатів — їх залишиться 450 осіб.
Мороз повідомив, що включено пропозиції щодо посилення впливу парламенту на уряд. За його словами, пропонується, щоб уряд складав повноваження перед новообраним парламентом, а не Президентом, як зараз. Також деякі члени асамблеї хочуть повернути норму, коли членів Кабміну затверджує і звільняє парламент.
На місцевому рівні збережеться призначення голів обласних державних адміністрацій Президентом. Також є пропозиція ліквідувати райадміністрації і передати їх повноваження райрадам.
Як повідомляв УНІАН, Конституційна асамблея була створена указом Президента України від 12 травня 2012 року як спеціальний допоміжний орган при главі держави.
Головною метою створення і діяльності Конституційної асамблеї є підготовка законопроектів про внесення змін до Конституції України.
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Головою Конституційної асамблеї призначено колишнього Президент України Леоніда Кравчука, заступником голови – директора Інституту держави і права імені В.М.Корецкого НАН України Юрія Шемшученка, секретарем – радника Президента – керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АПУ Марину Ставнійчук.
До складу асамблеї увійшли 95 осіб. Серед них - представники фракцій і груп Верховної Ради, партій, Національної академії наук, національних галузевих академій і академічних наукових установ, інших наукових установ і вищих навчальних закладів, профільних громадських організацій і незалежних експертно-аналітичних центрів. Представники опозиції відмовилися брати участь у роботі асамблеї.