ЗМІ назвали п'ятьох найбагатших свободівців

21:59, 28 травня 2013
Політика
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Згідно з деклараціями про доходи, 37 депутатів парламенту від ВО "Свобода" заробили за 2012 рік 24 мільйони гривень на всіх.

Богдан Бенюк замкнув п’ятірку найбагатших

Як повідомляє видання Форбс Україна, всі депутати подали свої декларації до 1 квітня - визначеного законодавством терміну, і протягом наступних 30 днів добровільно оприлюднили їх в офіційних ЗМІ.

Прикметно, що у складений виданням на підставі цих даних ТОП-5 найбагатших українських націоналістів не потрапив їхній лідер Олег Тягнибок - його дохід у 2012 році склав 202 379 гривень, що помітно менше, ніж у багатьох інших членів партії.

Так, Олександр Мирний, який зайняв зайняв перше місце, заробив за 2012 рік 16 931 547 гривень, що на 9 341 592 гривень більше, ніж у 2011 році. Бізнесмен і член Економічної ради Свободи пояснив настільки істотну різницю в доходах вилученням коштів з обороту на потреби політичної діяльності.

Другу позицію зайняв власник кількох готелів та ресторанів у Львівській та Закарпатській областях Ігор Кривецький з річним доходом 2 603 139 гривень, тоді як на третє місце потрапив юрист Ігор Гелевей з сумою 1 360 156 гривень.

Четвертим став колишній журналіст Ігор Мірошниченко, який заробив за рік трохи більше, ніж півмільйона - 504 894 гривень, а замикає список відомий актор і другий номер партійного списку Богдан Бенюк, в декларації якого вказано 378 995 гривень, які переважно є зарплатою за акторську та викладацьку діяльність .

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