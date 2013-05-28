ЗМІ назвали п'ятьох найбагатших свободівців

Як повідомляє видання Форбс Україна, всі депутати подали свої декларації до 1 квітня - визначеного законодавством терміну, і протягом наступних 30 днів добровільно оприлюднили їх в офіційних ЗМІ.

Прикметно, що у складений виданням на підставі цих даних ТОП-5 найбагатших українських націоналістів не потрапив їхній лідер Олег Тягнибок - його дохід у 2012 році склав 202 379 гривень, що помітно менше, ніж у багатьох інших членів партії.

Так, Олександр Мирний, який зайняв зайняв перше місце, заробив за 2012 рік 16 931 547 гривень, що на 9 341 592 гривень більше, ніж у 2011 році. Бізнесмен і член Економічної ради Свободи пояснив настільки істотну різницю в доходах вилученням коштів з обороту на потреби політичної діяльності.

Другу позицію зайняв власник кількох готелів та ресторанів у Львівській та Закарпатській областях Ігор Кривецький з річним доходом 2 603 139 гривень, тоді як на третє місце потрапив юрист Ігор Гелевей з сумою 1 360 156 гривень.

Четвертим став колишній журналіст Ігор Мірошниченко, який заробив за рік трохи більше, ніж півмільйона - 504 894 гривень, а замикає список відомий актор і другий номер партійного списку Богдан Бенюк, в декларації якого вказано 378 995 гривень, які переважно є зарплатою за акторську та викладацьку діяльність .