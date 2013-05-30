Герман думає, що Тимошенко не вистачає уваги

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Другого національного експертного форуму “Україна – 2013. Порядок денний”, організованого Інститутом Горшеніна.

Як сказала Герман, їй «здається, що вчорашня заява Юлії Володимирівни (Тимошенко завжди вміла змушувати про себе говорити), така контраверсійна заява - це не що інше, як спроба збудити увагу, інтерес до політика, до якого це зацікавлення, на жаль, останнім часом згасає”.

На думку Герман, Україна буде сильна тоді, коли буде сильною опозиція, “а опозиція буде сильна тільки тоді, коли вона все-таки визначиться з єдиним лідером на всі майбутні вибори, і мерські (у Києві - УНІАН), і президентські”.

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“Ми як влада зацікавлені в сильній опозиції, у порозумінні в лавах опозиції, і мені здається, що вчорашня заява Тимошенко - це спроба привернути до себе увагу”, - наголосила Герман.

Як повідомляв УНІАН, у статті "День Європи" для інтернет-видання "Лівий берег" Тимошенко закликала українських політиків з різних таборів ухвалити спільну декларацію про припинення акцій "Вставай, Україно!" та "антифашистського" руху й визначити план дій з інтеграції України у Європейський Союз.

Крім того, Тимошенко вважає за доцільне організувати всеукраїнський круглий стіл за участю політиків з усіх таборів.

Також вона виступає проти висування єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах 2015 року, якщо вибори будуть у два тури. "Хочу чітко заявити, що я проти висунення від опозиції єдиного кандидата у президенти, якщо вибори будуть проходити у два тури. Вважаю, що висунення єдиного кандидата від опозиції на президентські вибори не тільки не потрібно, але й вкрай шкідливо для перемоги", - зауважила Тимошенко.