Аваков каже, що після листа Тимошенко опозиція стане іншою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час експертного форуму «Україна - 2013. Порядок денний», організованого Інститутом Горшеніна.

Аваков підкреслив, що «та конструкція, яку запропонувала Тимошенко, приведе не до роз'єднання, а зрештою - до якісно нового рівня об'єднання опозиції».

За його словами, ні для кого не є секретом, що 18 травня під час акції «Вставай, Україно!» у Києві не було прийнято резолюцію у більш радикальному варіанті не тому, що проти виступала Тимошенко, а тому, що «учасники процесу не всі дійшли єдиної думки з цього приводу (зокрема, йдеться про єдиних кандидатів на пост Президента і мера Києва - УНІАН). Як сказав Аваков, «розбіжності і різні підходи існують».

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Він підкреслив, що лист Тимошенко - «це не остаточна політична конструкція». За його словами, це «політичний хід, який спонукає і союзників, і супротивників до певних дій, які приведуть до адекватного правильного результату».

За словами Авакова, Тимошенко не турбувалася про те, щоб було комфортно читати її послання «союзникам, і тим більше супротивникам, щоб дотриматися політкоректності».

Як повідомляв УНІАН, у статті "День Європи" для інтернет-видання "Лівий берег" Тимошенко закликала українських політиків з різних таборів ухвалити спільну декларацію про припинення акції "Вставай, Україно!" і "антифашистського" руху і визначити план дій щодо інтеграції України у Європейський Союз.

Крім того, Тимошенко вважає за доцільне організувати всеукраїнський круглий стіл за участю політиків з усіх таборів.

Також вона виступає проти висунення єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах 2015 року, якщо вибори будуть у два тури. "Хочу чітко заявити, що я проти висунення від опозиції єдиного кандидата в президенти, якщо вибори проходитимуть у два тури. Вважаю, що висунення єдиного кандидата від опозиції на президентські вибори не лише не потрібне, а й украй шкідливе для перемоги", - відзначила Тимошенко.