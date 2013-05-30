31 травня Вілкул разом з «Укрпоштою» та ЮНІСЕФ проведуть масштабну акцію до Дня захисту дітей

31 травня 2013 року Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул разом з «Укрпоштою» та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні проведуть масштабну акцію до Дня захисту дітей. Масове яскраве дійство відбудеться у м. Києві, вул. Хрещатик, 22 (Будинок зв’язку), з 10.00 до 12.00 год. Для участі в акції запрошуються усі бажаючі.

Одночасно акція проходить біля усіх Головпоштамтів України задля привернення уваги громадськості до важливості захисту прав дітей з інвалідністю. Під час свята на дітей чекають цікаві пізнавальні майстер-класи, весела музика та безліч розваг.

Спеціально до свята Укрпошта та ЮНІСЕФ розробили марку до Міжнародного дня захисту дітей «Кожній дитині життя без обмежень». Урочиста церемонія погашення марки відбудеться об 11:30 у великий операційній залі Головпоштамту.

У заході також візьмуть участь голова Національної асамблеї інвалідів та голова Комітету Верховної ради Україні Сушкевич В.М., голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Юкіе Мокуо та керівництво «Укрпошти».