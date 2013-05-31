Яценюк похвалився, що опозиція переламала ситуацію, а влада «здулася»

«Влада здулася, я можу дуже чітко сказати - донецька влада здулася», - сказав він. При цьому додав: «Вони робили такі гучні заяви: «Ми їм покажемо!»,«Ми їм не дамо провести акцію «Вставай, Україно!», І тут раз - після 18 числа (18 травня пройшла акція «Вставай, Україно!» у Києві) вони зрозуміли, що ми все-таки переламали ситуацію».

На думку А.Яценюка, про перелом політичної ситуації в країні говорить і сьогоднішній візит до Донецька лідерів української опозиції. «І для мене сьогодні основний індикатор, основна річ, яка в цілому дуже важлива для України - ми, як опозиція, переламали ситуацію. І візит до Донецька доводить це ", - сказав лідер опозиції.

У той же час, голова Донецької обласної організації партії «Фронт змін» Олександр Ярошенко повідомив, що міліція перешкоджала мешканцям області добиратися на сьогоднішній мітинг до Донецька. «У Краматорську наш автобус затримали, в Маріуполі і в Артемівську. Тому в основному, люди добиралися своїм транспортом, тому що всі великі автобуси вони (працівники ДАІ) просто не пускали», - сказав А.Ярошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку мітинг опозиції в рамках протестної акції «Вставай, Україно!» взяли участь майже 3 тисячі осіб. Акція пройшла мирно і без пригод.